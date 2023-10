Neues Semester hat begonnen Weniger neue Studenten an der Hochschule Rhein-Waal – das ist der Grund

An der Hochschule Rhein-Waal hat das Wintersemester 2023/24 begonnen. Für 873 Erstsemester beginnt ein neuer Lebensabschnitt, 545 am Campus in Kleve und 328 in Kamp-Lintfort. Zum Stichtag im Vorjahr waren es noch insgesamt 948 Erstsemester. Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass zwei Studiengänge, die im vergangenen Jahr noch zulassungsfrei waren, nun mit einem Numerus Clausus belegt sind, wie es von der Hochschule heißt. Dabei handelt es sich um die Bachelor-Studiengänge Infotronic Systems Engineering und Mobility and Logistics, beide am Standort Kamp-Lintfort.