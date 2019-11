Hochschule Rhein-Waal : Neues in Sachen Pflege am Campus

Kreis Kleve Tagung an der Hochschule Rhein-Waal zum Thema start ups im Pflegebereich

Gemeinsam mit Care for Innovation ein Zusammenschluss junger Start-Ups aus der Pflege, veranstaltet die Hochschule Rhein-Waal dazu eine zweitägige Konferenz. Auf der „Take Care in Kleve“ geht es um das Ausprobieren, Erfahren und Entwickeln innovativer Lösungen für die Pflege. „Mit einem ganz neuen und etwas anderen Format möchten wir Menschen zusammenbringen, die sich in ihrem Alltag mit der Pflege und den Ansprüchen im Rahmen der Digitalisierung auseinandersetzen. Auch wir als Hochschule können davon beispielsweise für unseren Studiengang Gesundheitswissenschaften und -management profitieren“, so Professor Dr. Frank Schmitz, Professor für Betriebswirtschaftslehre der Fakultät Life Sciences. Das Programm ist interaktiv und mit Vorträgen, Diskussionen, Anregungen, Interviews und Bar Camps abwechslungsreich. Die Veranstaltung findet am Freitag, 29. November, von 12 Uhr bis 18 Uhr mit einem Get together und am 30. November von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, im Hörsaalzentrum, Gebäude 01 statt.