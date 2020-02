Hochschule Rhein-Waal : Ein Tag für die Zukunft an der Hochschule Rhein-Waal

Kreis Kleve Mädchen und Jungen können die Chance nutzen, sich über Studiengänge und Berufe zu informieren, die von ihnen eher selten gewählt werden.

So tauchen Mädchen ein in die faszinierende Welt der „lebenden Wissenschaften“ und erhalten einen Einblick in das Brain-Computer Interfaces BCI Forschungslabor auf dem Campus Kleve. In Kamp-Lintfort experimentieren sie mit Naturstoffen und produzieren im FabLab per Lasercutter und Elektronikbausatz ihre eigene kleine Lampe. Im Workshop Psychologie auf dem Campus Kamp-Lintfort wird Jungen an verschiedenen Stationen aufgezeigt, worum es in der Psychologie geht, wie es sich anfühlt, alt zu sein, oder was es z.B. mit einem „Eyetracker“ auf sich hat. Mit einem Einblick in die Lernwerkstatt des Campus Kleve erfahren sie, das Kindheitspädagogik wesentlich mehr beinhaltet, als nur mit Kindern zu spielen.