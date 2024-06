Karrieremesse in der Hochschule Rhein-Waal „Selten eine vergleichbare Veranstaltung erlebt“

Und das taten sie, wie einige Beispiele zeigen: Marcus Reintjes, Steuerberater bei Brammen Reintjes Diks hat in der Vergangenheit bereits einen Studierenden der Hochschule Rhein-Waal für sein Unternehmen gewinnen können und freute sich auch dieses Mal wieder über viele gute Gespräche. Marcus Trappe vom Agrobusiness Niederrhein war stellvertretend für seine Mitgliedsunternehmen vor Ort. „Ich habe selten eine vergleichbare Veranstaltung mit so viel Zulauf erlebt“, sagte er. Zu viert waren die Aussteller von Agrobusiness durchgehend in Gesprächen. Man habe zahlreiche Kontakte knüpfen und viele Informationen zu den beruflichen Möglichkeiten an die Studierenden weitergeben können.