Preisverleihung : Student erhält Auszeichnung des Art Directors Club

Kreis Kleve Der Bachelorstudent Antonios Jansen-Gessas (Hochschule Rhein-Waal) hat ein Corporate Design für Wesel entworfen.

Jedes Jahr veranstaltet der Art Directors Club für Deutschland (ADC), ein Zusammenschluss von 700 führenden Köpfen der kreativen Kommunikation, den ADC-Wettbewerb und den ADC-Junior Wettbewerb. Die Mitglieder arbeiten in den Kommunikationsberufen Design, Digital, Editorial, Film und Ton, Kommunikation im Raum und Werbung sowie in Forschung und Lehre. Auf dem ADC-Festival, dem deutschlandweit größten Treffen der Kommunikationsbranche, werden die Auszeichnungen vergeben. Der ADC-Junior-Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Kreativwettbewerben in Europa. Beim diesjährigen ADC Festival erhielt Antonios Jansen-Gessas in der Kategorie Kommunikationsdesign – Corporate Design/Identity den Bronze-Nagel für seine Semesterarbeit, eine Würdigung der Jury für eine außerordentlich kreative Arbeit.

Die Auszeichnung mit dem Bronze-Nagel ist umso höher zu bewerten, da in der Regel für den ADC Junior Wettbewerb in dieser Kategorie Arbeiten für fiktive Kunden eingereicht werden, bei denen ungleich größere Freiheiten bestehen. Jansen-Gessas Beitrag aber entstand konkret in der Zusammenarbeit mit der Stadt Wesel. Dabei galt es, Kundenwünsche zu berücksichtigen, und Details spielten eine wichtige Rolle. Der Entwurf musste in allen Teilen funktional und praktikabel sowie langfristig mit einem begrenzten Budget umzusetzen sein. Zudem sollte sich die Arbeit in der alltäglichen Kommunikation der Stadt Wesel bewähren. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt mir, dass ich mit der Wahl meines Studiengangs absolut richtig gelegen habe, nicht zuletzt dank der vielseitigen Inhalte sowie der ausgezeichneten Lehre“, betont Jansen-Gessas.