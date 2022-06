Niederrhein : Hochschule Rhein-Waal lädt zum Ethik-Tag

Bald starten die Ethik-Tage an der Hochschule. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kamp-Lintfort Am 22. Juni beschäftigen sich Studenten und Experten mit dem Thema „Nachhaltigkeit unter Stress“. Auch der Wirtschaftsweise Professor Achim Truger wird vor Ort sein.

Von Maarten Oversteegen

Internationale Klimaabkommen, die Protestbewegung Fridays for Future und der Umbau der Weltwirtschaft – die Säulen Gesellschaft, Ökonomie und Umwelt sollen in den kommenden Jahren enger zusammenwachsen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Doch die Herausforderungen sind groß. Nationalismus, Freiheitseinschränkungen sowie Aggressionen durch totalitäre Systeme und Handelsbarrie­ren auf politischer Ebene schwächen die Weltgemeinschaft. Hinzu kommen die Nach­wirkungen der Corona-Pandemie, in der aus physischer Distanz soziale Spannungen erwachsen. So stellt die Hochschule Rhein-Waal nun die Frage: „Sind Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft in harmonischer Balance oder zerreißen die Partikular­interessen von Gruppen und Nationen das Modell einer friedlich-freiheitlichen modernen Weltgesellschaft?“.

Antworten auf diese Frage will man bei der vierten Auflage des Ethik-Tages am Mittwoch, 22. Juni, finden. Los geht es um 13 Uhr. Unter dem Titel „Nachhaltigkeit unter Stress. Frakturen in Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft“ sollen Experten, Studenten und Bürger gemeinsam auf dem Campus in Kamp-Lintfort diskutieren. In Vorträgen, Workshops, Panel-Diskussionen und Rahmenprogramm nehmen Teilnehmer zu Fragestellungen der wirtschaftlichen Entwicklung, Rechts- und Linkspopulismus, Fairness im Handel, internationaler Zusammenarbeit und Jugend, Menschenbild in der neoliberalen Gesellschaft oder bürgerschaftlichem Engagement Stellung.

So konnte die Klever Hochschule Rhein-Waal Redner von Brot für die Welt, der Jugendorganisation Starkmacher oder dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung gewinnen. Auch der Wirtschaftsweise Professor Achim Truger wird vor Ort sein. „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen drastisch verschlechtert. Die wegen der Corona-Pandemie bereits angespannten Lieferketten werden zusätzlich beeinträchtigt. Gleichzeitig belasten die nochmals kräftig gestiegenen Preise für Erdgas und Erdöl die Unternehmen und den privaten Konsum und bergen weitere Inflationsrisiken. Zudem ist Deutschland stark von russischen Energielieferungen abhängig. Ein Stopp dieser Lieferungen birgt das Risiko, dass die deutsche Volkswirtschaft in eine tiefere Rezession abrutscht und die Inflation noch stärker zunimmt. Deutschland sollte daher umgehend alle Hebel in Bewegung setzen, um sich gegen einen möglichen Stopp russischer Energielieferungen zu wappnen und die Abhängigkeit von diesen Importen rasch zu beenden. Ziel sollte es sein, Energiesicherheit und Klimaschutz zu verbinden“, sagt Achim Truger.