Im Audimax der Hochschule Rhein-Waal Wenn Studierende auf die Wirtschaft treffen

Ein mit Leben gefülltes Foyer im Audimax-Gebäude in Kleve, zahlreiche Studierende und Vertreter der Unternehmer aus der Region trafen sich zum achten Mal in der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) am Standort in Kleve, um mit den Studierenden in Kontakt zu treten. Denn es hieß wieder „Studierende treffen Wirtschaft“. Die Bilanz: Mehr als 40 Unternehmensvertreter tauschten sich mit den Studierenden aus – und informierten natürlich auch über ihre Profession. Egal ob zum Thema Praktikumsplätze, studentische Hilfskräfte, zu Stellenangeboten oder zur Begleitung der Bachelor- oder Masterthesis. Für jeden der etwa 600 Studierenden sollte etwas dabei sein.