Hochschule Rhein-Waal : Tierwohl und gedrucktes Essen

In Kleve ist das Studium Generale im Audimax. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Hochschule Rhein-Waal: Das Studium Generale regt an, Ernährung neu zu denken. dreht sich ums Tierwohl, um essbare Insekten und um die Landwirtschaft und nicht zuletzt um die Frage nach der Welternährung.

Passend zum neuen fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Ernährungssysteme“ startet im Oktober das Studium Generale für alle an der Hochschule Rhein-Waal. 2021 werden unter dem Titel „Vom Feld auf den Tisch – Ernährung neu denken“ zwölf Veranstaltungen über die Bühne gehen: Das Studium Generale dreht sich ums Tierwohl, um die Landwirtschaft und nicht zuletzt um die Frage nach der Welternährung. Daneben stehen aber auch ganz praktische Fragen an: Wie ist es mit schweren Geräten und der Bodenverdichtung?

Um ihren Beitrag in diese Richtung zu leisten, will die Hochschule Rhein-Waal in ihrem neuen Forschungsschwerpunkt ‚Nachhaltige Ernährungssysteme‘ einen Fokus auf „angewandte transformative Forschung“ in diesem Bereich legen, erklärt HSRW-Sprecherin Victoria Grimm. Durch die Kombination der fachlichen Expertise in den verschiedenen Fakultäten sollen Lösungsansätze erforscht werden, wie auch in Zukunft Nahrungsmittel in ausreichender Menge bereitgestellt werden können, so Grimm.

Bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 12. Oktober, 19 Uhr gibt Prof. Christa Liedtke im Audimax auf dem Campus Kleve Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit: „Der Ressourcenkonsum wächst weltweit wie auch die Konsumgütermärkte. Der globale Wohlstand nimmt zu, eine äußerst positive Entwicklung, die auch in Zukunft möglichst alle Menschen der Welt erreichen sollte. Die Reduktion von Hunger und Armut sowie die Nachhaltigkeit unserer Produkt- und Dienstleistungssysteme und Infrastrukturen bedingen eine Klimawende. Eine gestalterische und technologische Herausforderung!“, heißt es in der Ankündigung. Christa Liedtke ist Abteilungsleiterin für Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Außerdem stellt Kathrin Meinhold als Koordinatorin den neuen Forschungsschwerpunkt vor.

Es geht weiter am 19. Oktober mit Prof. Roland Schmetz (HSRW) und Norbert Uppenkamp von der Landwirtschaftskammer NRW. Hier stehen Nachhaltige Antriebssysteme für bodenschonende Arbeitsweisen unter besonderer Berücksichtigung von Bodenverdichtung im Fokus.

Um das Tierwohl dreht sich der Vortrag von Prof. Steffi Wiedemann (HSRW) am 2. November: „Nutztierhaltung heute und morgen – Tierwohl im Spannungsfeld zwischen Verbraucherwunsch und Vermarkter-Interesse“ heißt es da. Prof Ingrid Jungwirth (HSRW) und Hartmut Osterkamp (Landwirtschaftskammer) betrachten am 9. November, 19 Uhr die „Arbeiten in der Landwirtschaft am Niederrhein – Mangelware Arbeitskraft und die Situation von Arbeitsmigranten“.

Prof Florian Wichern und Christopher Henrichs machen sich schließlich am 16. November Gedanken über eine enkeltaugliche Landwirtschaft: Es geht um Permakultur und Agroforstsysteme. Und weil man dann schon beim Thema Wald ist: Prof. Dietrich Darr (HSRW) und Vivian Böllersen erzählen von Berberitzen, welschen Nüssen und Hadedorn - kurz: von den essbaren Wäldern am 23. November. Britta Brands (HSRW) berichtet von Biomassen und wie man aus Rest neu macht. Das ist keine Zauberei, wird man am 7. Dezember erfahren. Und weil auch Techniker mit Ernährung zu tun haben wirft Prof. William Megill einen Blick nach vorn: Es geht um Essenskunst und um den 3D-Druck in der Lebensmittelzubereitung.

In die Zukunft gesehen und für den normalen Mitteleuropäer gewöhnungsbedürftig: Joos Paatsch und Philip Weykamp (beide HSRW) referieren über das „Protein der Zukunft? Insekten in der Lebensmittelzubereitung“ am 18. Januar. Selbst für Hobbyköche spannend sollte Prof. Florian Kuglers Thema: „Pflanzenextrakte – natürliche Alternativen für die Fäbrung von Lebensmitteln“am 25. Januar sein.