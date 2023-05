Hochschule Rhein-Waal Campus Cleve zeichnet Klever Hilfe für die Ukraine aus

Doch die Wissenschaft liegt nicht am Boden, Lehre und Forschung gehen weiter. Auch Dank der Hilfe aus Deutschland. Unmittelbar nach Kriegsbeginn nahm die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) Kontakt zu ihren Partnerhochschulen in Charkiw auf. Für die HSRW wurde Charkiw zum Projekt, ihren wissenschaftlichen Partnern in dem von Russland mit Krieg überzogenen Land zu unterstützen. Projektleiterin wurde HSRW-Vizepräsidentin Tatiana Zimenkova. „Das Projekt hat seine Ziele – Kontinuität der Lehre an den beiden Partnerhochschulen, weitere Entwicklung der digitalen Angebote, Einbindung und Unterstützung der Lehrenden aus der Ukraine sowie Schaffung der Perspektiven für die Zukunft – erreicht“, sagt Prof. Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal. Die HSRW stellte Studienplätze zur Verfügung, es gibt Laborkapazitäten und die Lehre wird in die Luftschutzbunker getragen.