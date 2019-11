Zukunftswerkstatt : Junge Forscher machen Karriere

Kleve „Mit angewandter Forschung in die Zukunft“ lautete das Motto der jüngsten Zukunftswerkstatt von Rheinischer Post und Volksbank Kleverland. Einige junge Forscher gründen jetzt Firmen. Die Region kann profitieren.

Claudio Abels hat eine solche Karriere hingelegt. Er war einer der ersten Absolventen der noch jungen Hochschule Rhein-Waal. Inzwischen hat er sich sich promoviert, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Technologie und Bionik und erfolgreicher Ausgründer. Im Frühjahr soll seine Firma, wahrscheinlich in Kamp-Lintfort, an den Start gehen. Abels hat winzige Strömungssensoren, etwa 20 mal kleiner als ein menschliches Haar, entwickelt. Damit kann man messen, wie Wasser oder Gase über Oberflächen fließen. Typische Anwendungsgebiete sieht Abels in der Medizin, etwa beim Blutflussmessen bei der Dialyse. „Unsere Technik kann auch eingesetzt werden, um Luft-Verwirbelungen in Klimaanlagen zu eliminieren oder um Spritzguss-Werkzeuge zu analysieren und zu verbessern“, sagt Abels.

Stefan Finke, Geschäftsführer des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal, hat Abels’ persönliche Entwicklung aufmerksam mitverfolgt. „Das ist eine Erfolgsgeschichte der Hochschule Rhein-Waal. Ein vielversprechender Wissenschaftler, der zum Unternehmer geworden ist, konnte in der Region gehalten werden“, betont Finke. Vielversprechend ist auch der Werdegang von Liza Psotta. Die Studentin der Bionik beschäftigt sich gerade mit ihrer Masterarbeit, peilt ebenfalls eine Promotion an. Sie hat eigentlich auf Lehramt studiert, will aber keine Lehrerin werden, sondern sich der Wissenschaft verschreiben. Ihre Mission: Sie will Bionik und Musikpädagogik verbinden, Konzepte für den interdisziplinären Unterricht erarbeiten. Diese sollen später im Unterricht an den Schulen Anwendung finden.