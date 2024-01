Hochschule Rhein-Waal in Kleve „Hier ist man nicht einfach eine Nummer“

An den großen Fräsen in der Technologiehalle in Gebäude sieben wird geräuschvoll gearbeitet, als sich die Schüler und ihre Eltern zur Führung versammeln. Schließlich sollen sie einen möglichst authentischen Eindruck vom Arbeiten und Studieren an der Fakultät für Technologie und Bionik bekommen. Den sollen die Wochen der Studienorientierung bieten, an denen sich die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) beteiligt. Mit Vorträgen, Sprechstunden und etwa dem Rundgang durch die Labore und Fakultäten sollen Studieninteressierte Orientierung bekommen und entscheiden, ob ein Studium für sie infrage käme.