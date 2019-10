Hochschule Rhein-Waal : Die Wissensschmiede des Niederrheins

Minister Prof. Andreas Pinkwart (hinten, M.) und Präsident Oliver Locker-Grütjen (hinten, r.) mit Vizepräsidium und Preisträgern. Foto: Hochschule

Kleve Akademische Jahresfeier mit Minister Andreas Pinkwart der Hochschule Rhein-Waal in Kleve startet neues Semester mit fast 7500 Studierenden. Preise für die besten Studentenideen aus Kleve und Kamp-Lintfort.

Daniela Carolina Venegas Carreno aus Kolumbien strahlte, als sie sich bei der 4. Akademischen Jahresfeier der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) durch die Reihen im Audimax schob und den Mittelgang auf die Bühne hinunterschritt. Die Masterstudentin des Studiengangs angewandtes Ingenieurwesen an der Fakultät Kommunikation und Umwelt hatte mit ihrer Idee die „Best-Idea-Jury“ überzeugt und war von Ludger Kazmierczak, der die Feier moderierte, nach vorne gerufen worden. Doch als sie mit Urkunde und Blumenstrauß in der Hand von der Idee erzählte, musste sie fast mit den Tränen kämpfen: Sie bekam den Preis für ihre geniale Idee, einen Handschuh zu entwickeln, der Menschen mit rheumatischen Problemen, der die Knoten in den Fingergelenken massiert und die Schmerzen lindert. Ein Handschuh, der auch noch stylisch wirkt mit freien Fingerspitzen und schicken Nähten.

Es war nicht allein der Preis, der sie überwältigte. Als sie vor Jahren ins Studium und von Südamerika nach Europa und an die Hochschule Rhein-Waal ging, bekam sie von ihrer Mutter einen Auftrag: Finde etwas, was mir bei meinen Rheuma-Schmerzen mit den verknöcherten Händen hielt. Und jetzt lag er auf dem Tisch, der Handschuh, der vielleicht nicht nur ihrer Mutter, sondern vielen Menschen helfen kann.

Info Nochmals gestiegene Studierendenzahlen Die Hochschule Rhein-Waal Die HSRW zäht heute mehr als 7300 Studierende, 110 Professoren lehren und forschen an der Hochschule und 400 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Neu-Einschreibungen Die noch nicht abgeschlossenen Einschreibungen zum Wintersemester 2019/20 liegen auf Vorjahresniveau. Damit konnte die Hochschule die Studierendenzahl nochmals steigern, die jetzt bei rund 7500 liegt. Die Genauen Zahlen liegen aber erst im Oktober vor, wenn die Einschreibungen beendet sind.

Prof. Peter Kisters, HSRW-Vizepräsident für Forschung, Innovation und Wissenstransfer, konnte nicht nur Daniela Carolina Venegas Carreno auszeichnen – es gab 66 Ideen, die für den Preis eingereicht worden waren, zwölf davon kamen in die innere Auswahl und wurden im Hörsaal gegenüber dem Audimax ausgestellt, vier wurden auszeichnet. Darunter der Handschuh der Kolumbianerin und ein Container, den Marcos Vazquez Hernandez, Francesco Aresi und Rushan He, Studenten der Studiengänge nachhaltige Landwirtschaft und Technik und Bionik, entwickelt haben. Ihr Übersee-Container „Phytosponge“ (grüne Lösungen gegen Umweltverschmutzung) mit Solarzellen auf dem Dach und Wannen im Inneren bekam ebenfall den Best-Idea-Preis. Das Besondere: In den Wannen ist verschmutztes Wasser auf dem grüne Pflanzen schwimmen – und die machen aus dem Schmutzwasser frisches Trinkwasser.

„Am Niederrhein ist eine Wissensschmiede entstanden, die nach außen und in die Region hinein wirkt“, hatte Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, treffend als Grußbotschaft nach Kleve zur 4. Akademischen Jahresfeier geschickt, die im Jubiläumsjahr der Hochschule im Audimax in Kleve gefeiert wurde. Ein bestens aufgelegter HSRW-Präsident Oliver Locker-Grütjen konnte im gut besetzten Audimax Studierende, Professoren und vor allem Gäste aus Kleve und Kamp-Lintfort begrüßen, die Landräte und Bürgermeister der Region und später zum Netzwerk und Austausch bei einem fliegendem Buffet einladen (Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing ließ sich von Joachim Schmidt vertreten). Der Industrie 4.0 stelle man in vier Fakultäten die i4 der Hochschule gegenüber, sagte der Präsident: Die I-nterniatonalität, die I-nterdisziplinarität, die I-nnovationskraft und schließlich das I-n der Region verankert sein. Das vierte i sei zwar etwas holprig, aber ein wichtiger Faktor, hier zwischen Kamp-Lintfort und Kleve eben genau die zuvor nicht nur von Isabel Pfeiffer-Poensgen sondern auch vom Gastredner des Abends, NRW-Innovationsminister Andreas Pinkwart (FDP), geforderte Wissensschmiede zu verankern, so Locker-Grütjen. Er dankte im Rückblick vor allem Gründungspräsidentin Prof. Marie Louise Klotz und ihrem Vize Martin Goch, dass sie die Grundlagen für die Erfolgsgeschichte gelegt haben. Jetzt gelte es, das Erreichte zu konsolidieren.

Im Vorfeld hatten Locker-Grütjen und auch sein Kanzler Michael Strotkemper deutlich gemacht, dass man in den kommenden Jahren nicht weiter mit stetig wachsenden Studierendenzahlen rechnen dürfe. Wobei die HSRW in diesem Jahr ihre Studierendenzahl nochmals steigern konnte: Auf fast 7500 eingeschriebene Studierende. Die noch nicht abgeschlossenen Einschreibungen für das Wintersemster 2019/20 liegen etwa auf Vorjahresniveau, bestätigt Gabriele Stegers, Sprecherin der Hochschule, die auch das schicke Heft zum Hochschuljubiläum gestaltet hatte.