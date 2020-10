Hochschule Rhein-Waal : Hochschule gewinnt Preis für die Alumni-Arbeit

Kleve Um mit ehemaligen Studierenden im Austausch zu bleiben, hat die Hochschule 2017 ein Alumni-Netzwerk gegründet. Die Alumni-Arbeit hat zum Ziel, mit nationalen wie internationalen Alumni gleichermaßen verbunden zu bleiben.

(RP) Die Hochschule Rhein-Waal wurde für die vorbildliche Konzeption ihrer internationalen Alumni-Arbeit mit dem Alumni-Preis „Premium-D-A-CH“ 2020 ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es, die Hochschule Rhein-Waal zeige „eine breite internationale Ausrichtung, die in die strategische Zielsetzung der Hochschule schlüssig eingebunden ist. Sie fokussiert auf die Umsetzung eines Gesamtkonzepts der Hochschule im Bereich internationales Alumni-Management: zielgruppen-orientiert, nachhaltig und synergetisch.“

Alumni sind ehemaligen Studierende einer Hochschule, in der Regel die, die ihren Abschluss an dieser Hochschule oder Universität gemacht haben. Hochschulen/Unis versuchen, diese Kontakte auch mit Veranstaltungen aufrecht zu erhalten. Im Gegenzug revanchieren sich die Alumni, ihre Erfahrungen an Studierende weiterzugeben oder die Hochschule/ Universität bei Forschung und Lehre zu unterstützen