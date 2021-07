Hochschule Rhein-Waal : In welcher Welt wollen wir leben?

In welcher Welt wollen wir leben?

Kreis Kleve Am Dienstag, 13. Juli, heißt es wieder: Frag doch mal nach! – Wissenschaft gibt Antwort stellt sich Florian den Fragen von Bürgern, Schülern und Studierende.

Florian Wichern ist an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) ein Mann der ersten Stunde – der Professor der Fakultät Life Science und Fachmann für Bodenkunde und Pflanzenernährung baute die HSRW mit auf und betreut Abschlussarbeiten wie beispielsweise zum CO-2-Fußabdruck von Kartoffelbauern, über alternative Verwertungsmethoden von Kartoffeln oder über die Ökonomische Effizienz von Ackerrändern an Hecken und alternative Nutzungsmöglichkeiten als ökologische Vorrangflächen. Jetzt stellt sich der Wissenschaftler für nachhaltige Landwirtschaft den Fragen der Bürger. Am Dienstag, 13. Juli, 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr, heißt es nämlich wieder „Frag doch mal den Prof“.