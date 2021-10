Kreis Kleve : Hochschule auf Platz drei bei Gleichstellungs-Ranking

Die Hochschule Rhein-Waal. RP-Archivfoto

KREIS KLEVE Die Hochschule Rhein-Waal errang beim „Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten“ den dritten von acht Plätzen. Sie fühlt sich bestärkt in der Gleichstellungsarbeit, heißt es.

Die Hochschule Rhein-Waal belegt beim diesjährigen „Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten“ Platz drei von insgesamt acht Rängen. In den Kategorien „Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal“ und „Steigerung des Frauenanteils am hauptberuflich wissenschaftliches und künstlerisches Personal gegenüber 2014“ gehört sie zur Spitzengruppe und liegt bei den Themenfeldern „Professuren“ und „Steigerung des Frauenanteils an den Professuren gegenüber 2014“ im Mittelfeld. Im Ländervergleich liegt NRW im Mittelfeld – die Hochschule Rhein-Waal schneidet somit auch landesintern überdurchschnittlich ab.

Das „Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten“ ist ein Instrument zur Qualitätssicherung für Gleichstellung an Hochschulen des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS) des Leibniz-Institut für Sozialwissenschaft. Das diesjährige, zehnte Ranking berücksichtigt die amtliche Hochschulstatistik aus dem Jahre 2019. Das mehrdimensionale Indikatorenmodell berücksichtigt neben vielen anderen Faktoren auch die Fächerprofile der Hochschulen.

„Wir freuen uns über das gute Ergebnis und fühlen uns bestärkt in unserer Gleichstellungsarbeit. Wir sind zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren diesen erfolgreichen Weg weitergehen können. Mit dem Gleichstellungsrahmenplan haben wir eine solide Basis geschaffen, um uns weiterhin für die Stärkung weiblichen Personals in der Wissenschaft einzusetzen“, so das Team der Zentralen Gleichstellung der Hochschule-Rhein-Waal.