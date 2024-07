Hochschule Rhein-Waal Angriff auf Campus in Kleve – Täter und Opfer kannten sich

Nach dem Angriff auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal in Kleve sind weiter viele Fragen offen. Am Mittwochnachmittag war es zu einer Attacke auf dem Campus gekommen, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. Er musste mit Stich- und Schnittverletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Was war der Grund für die Auseinandersetzung vor Gebäude 6? In dem Haus, ungefähr zwischen Hochschulkran und Bistro, ist normalerweise die Fakultät Technik und Bionik untergebracht. Näheres kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Wohl aber bestätigt Polizeisprecher Stefan Spaberg, dass sich Täter und Opfer kannten. Dementsprechend wissen die Beamten auch, wer der Angreifer ist. Gefasst hat die Polizei ihn aber noch nicht, er befindet sich weiterhin auf der Flucht. Auch von der Tatwaffe fehlt noch jede Spur. Taucher hatten den Spoykanal auf Höhe des Tatorts untersucht, bislang allerdings vergebens.