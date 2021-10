HSRW : Hochschule zeichnet drei Ideen von Studenten aus

KREIS KLEVE Das Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer der Hochschule Rhein-Waal zeichnete junge Leute für ihre besonders guten Ideen aus. Für die Preisgelder sorgte die Fördervereine.

(RP) 36 Business-Ideen aus vier Fakultäten in zehn Präsentationen: So sah der Studierendenwettbewerb „Best Idea Cup 2021“ aus, bei dem jetzt die besten drei Ideen gekürt wurden. Bereits seit sieben Jahren zeichnet das Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer (ZFIT) der Hochschule Rhein-Waal Studierende für ihre innovativen Konzepte aus.

Auch in diesem Jahr hat die Jury des Best Idea Cups, die sich aus den Teammitgliedern des StartGlocal-Projekts zusammengesetzt, die besten drei Ideen mit einem Preisgeld von je 500 Euro, einem sechsmonatigen Start-up-Coaching und einem Zertifikat ausgezeichnet. Darüber freuen sich die Studierenden sehr und wissen genau, was sie mit dem Fördergeld anfangen können.