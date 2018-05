Kranenburg: Hochsaison für wilde Kräuter

Kranenburg Die Nabu-Naturschutzstation lädt zu einem Spaziergang am Kranenburger Bruch ein.

Jetzt macht es richtig Spaß, Kräuter zu sammeln. Alles ist grün und viele essbare Pflanzen haben jetzt Saison. Sieh haben so schöne Namen wie Beinwell, Wegerich, Wiesenbärenklau, Franzosenkraut, Gänsefuß, Mädesüß oder Engelwurz. Diese Kräuter aus der Natur sind frischer und enthalten mehr wertvolle Inhaltsstoffe als die aus dem Supermarkt. Deshalb werden sie auch gern für grüne Smoothies verwendet. Auch bieten sie mehr Abwechslung als das "normale" Supermarktsortiment. Auf einem unterhaltsamen Spaziergang am Kranenburger Bruch zeigt deshalb die Kräuterexpertin Gabi Willenberg, welche wild wachsenden Pflanzen essbar sind und woran man sie erkennt. Dabei ist genug Zeit, ausgewählte Kräuter intensiv mit allen Sinnen zu erkunden. Außerdem gibt es praktische Tipps zum Sammeln, zur Verarbeiten und - wenn gewünscht - zum Ansiedeln im eigenen Garten. Für angemeldete Teilnehmer steht zum Abschluss eine kleine Kostprobe bereit.

Die dreistündige Tour wendet sich vor allem an Erwachsene und kostet 12 Euro. Anmeldungen bitte bis zum nächsten Mittwoch, den 16. Mai, 15 Uhr, unter der Telefonnummer 02826 9187600 und im Internet unter der Adresse: www.nabu-naturschutzstation.de/de/veranstaltungen. Treffpunkt ist der Parkplatz Kranenburger Bruch am Parkplatz an der B9 gegenüber der Bushaltestelle "Tüthees", am Abzweig "Kurze Huven"