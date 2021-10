Früher vor Kaufhof : Hochbeet in der Klever Innenstadt zieht um

Kleve Bei der Bäckerei Reffeling hat das Hochbeet von Initiatorin Dorothea Heeks ein neues Zuhause gefunden. Sie hofft mit dem Umzug auf eine vermehrte Teilnahme der Klever Filialisten beim begrünen der Innenstadt.

Als das Beet vor der im Umbau befindenden Galeria-Filiale entfernt werden sollte, platzte für Dorothea Heeks ein Traum. Sie war überzeugt, dass dies der perfekte Ort für die Begrünung war. Dennoch hat Frau Tenzer, Geschäftsführerin der Galeria-Filiale, bestätigt, dass auch sie im kommenden Jahr wieder aktiver an der Innenstadtverschönerung teilnehmen möchte. Mit ihrer Aktion möchte sie Gewerbetreibende und Filialisten in der Klever Innenstadt dazu bewegen, auch an einer Begrünungsmaßnahme vor ihren Läden nachzudenken. Sie sagt: „Ich würde gerne die Herzen der Gewerbetreibenden öffnen und hoffe, dass das Projekt mit dem Umzug des Hochbeetes ein Selbstläufer wird.“

Heeks hat aber noch weitere Pläne und Konzepte. Gemeinsam mit vier Studenten des Fachs Destinationsmanagement der Hochschule Rhein-Waal wurden im Rahmen einer Projektarbeit zum Thema Innenstadtverschönerung Ideen entwickelt, die eben keine Hochbeete sein sollten. „Bei den Konzepten der Studenten war ich geflasht, besonders von der Idee, hängende Gärten in Kleves Innenstadt zu positionieren“, erklärt Dorothea Heeks. Auch solle ein touristisches Gesamtkonzept entwickelt werden, das Kleve somit zu einer „Gartenstadt“ mache, so Heeks. Hierbei sollen an vielen wichtigen Orten in Kleve kleine Gärten positioniert werden, die die Stadt sowie die Filialisten miteinander vernetzen. Bei einem Hochschulpreis vom Förderverein Campus Cleve soll die beste Idee zur Stadtverschönerung ausgezeichnet werden. „Die Studenten haben mit ihren tollen Ideen jetzt schon gewonnen. Trotzdem muss das Konzept jetzt professionell aufgezogen werden“, sagt Heeks. Dabei soll das Konzept zukunftsorientiert die Themen Klima und Nachhaltigkeit aufgreifen. Schon 2018 wünschte sich Heeks weitere Hochbeete, grüne Quartiere, Gartenatmosphäre und Begegnungsorte in der Innenstadt. Mit einer größeren Teilnahme der Gewerbetreibenden erhofft sich Heeks eine baldige erfolgreiche Umsetzung. Sie betont: „Die Stadt Kleve hat das ganz unkompliziert mit unterstützt. Der eigene Fachbereich Klima bietet Fördermöglichkeiten zur Begrünung, von der schon einige Hausbesitzer gebrauch gemacht haben.“