Kleve: Hitler auf der Klever Stadthallenbühne

Kleve Sturm Friederike hat ihn noch verhindert, jetzt kommt er am 29. Mai im Stück "Er ist wieder da".

Er wacht an einem völlig unschuldigen Sommertag 2011 mitten in Berlin auf und erkennt nichts wieder. Er macht sich auf den Weg, etwas Vertrautes zu finden und verwirrt sich immer mehr. Dass ihn junge Leute nicht erkennen, irritiert ihn stark, als er sich nach dem Weg zur Reichskanzlei erkundigt, wird er lachend gefragt, ob er von Stefan Raab oder vom Kerkeling kommt. Schließlich geht er in einen Kiosk, um das Datum herauszufinden. Ihm wird schwarz vor Augen. Er verlangt nach einem Spiegel, ihm wird eine Zeitschrift gereicht. Er wird gefragt, wo er auftritt, ob er ein Programm hat, ob er noch andere Rollen kann.

Hitler steht dann also auf der Bühne der Klever Stadthalle in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheaters unter der Regie von Guido Thurk spielt ihn mit Bravour. Wer möchte, könnte in ihm nur den Nazi-Hampelmann sehen, der seit Charly Chaplin komödiantisches Gemeingut ist. Doch diese Inszenierung möchte noch tiefer gehen. In schnarrenden Tiraden läuft Guido Thurk zu großer Form auf, kanzelt die Pfeifen von der NPD ab, bietet einer Reporterin Paroli, seine Führerfaust saust auf und ab.