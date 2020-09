NS-Zeit in Kranenburg : Historikerin arbeitet Geschichte Kranenburgs auf

Kranenburg „Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?“ Dieser Frage ging die Historikerin Helga Ullrich-Scheyda nach und legt nun ihr Buch über „Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus“ vor.

Ein großformatiger, hochwertiger Band, knapp 288 Seiten mit blutrotgrundigem Hardcover, auf dessen Titel die Zweite-Weltkrieg-Symbolik in Originalfotos und Hitlers Konterfei sowie der Schriftzug „Hitler-Jugend“ ins Auge springen. Kein Zweifel: Dieses Buch packt die Geschichte Kranenburgs hautnah an.

Bürgermeister Steins betont, dass der Band die Erwartungen bei Weitem übertreffe; die Idee zur Aufarbeitung der Kriegsjahre in Kranenburg kam aus der Politik, ausgehend von der Frage: Wie kann man die Möglichkeit schaffen, aus der Vergangenheit Erkenntnisse für die Gegenwart zu erhalten? 35.000 Euro Budget wurden angesetzt und mit großen Dank an Ullrich-Scheyda betont Steins, dass jeder Euro gut angelegt sei. Die Autorin berichtet von der unglaublich guten Quellenlage, dank derer sie „aus dem Vollen schöpfen“ konnte. Zwei Jahre dauerte das Projekt. Zur Aufarbeitung ging sie chronologisch von 1933 bis etwa 1945 an das Thema heran: der Weg in die Diktatur, Leben unterm Hakenkreuz, Grenzfragen und Leben im Krieg.