Hinweise der USK Was passiert, wenn die Biotonnen einfrieren

Entsprechend haben die ersten kalten Tage bei einigen Biotonnen wieder dazu geführt, dass diese wegen festgefrorenem Inhalt nicht vollständig geleert werden konnten. Nasse Abfälle, die am Boden oder den Seitenwänden festfrieren, sind zumeist die Ursache. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) empfehlen an strengen Frosttagen vor der Bereitstellung zu prüfen, ob der Inhalt an der Innenwand festgefroren ist.