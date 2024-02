Weiberfastnacht 2024 Hier wird im Kreis Kleve Möhneball gefeiert

Festzelt Kleve Das Festzelt in der Kreisstadt Kleve zieht an Möhneball gewöhnlich viele Hundert Besucher an. Auch in diesem Jahr wird es wieder auf dem Kirmesplatz zwischen Wiesenstraße und Hafenstraße aufgeschlagen und lädt am Donnerstag vor Rosenmontag zur großen Weiberfastnacht-Party ein. Los geht es um 16.11 Uhr, gefeiert werden soll mindestens bis zwei Uhr in der Frühe. Als musikalischer Act des Abends ist die bekannte Eurodance-Band Captain Jack angekündigt. Einige Eintrittskarten für die große Möhneballparty gibt es noch, erhältlich für 18,90 Euro im Internet unter www.kleverfestzelt.de.