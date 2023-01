Amtsgerichte im Vergleich Hier wartet man im Kreis Kleve am längsten auf einen Kirchenaustritt

Wie die Auflistung ergibt, ist auch die Personalausstattung für Kirchenaustritte höchst unterschiedlich: Sie reicht von jeweils nur einer Person bis zu einem Spitzenwert von 29 mit Kirchenaustritten befassten Mitarbeitern am Amtsgericht Ibbenbüren. Trotzdem ist für das Amtsgericht in der münsterländischen Mittelstadt mindestens ein Monat Wartezeit angezeigt. Im Amtsgericht Kleve sind insgesamt zehn Köpfe mit Kirchenaustritten befasst – mehr als in den anderen beiden Amtstellen im Kreis Kleve zusammen. In Geldern sind es sieben Menschen, in Emmerich zwei. Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalens einzige Millionen-Einwohner-Stadt Köln hält drei Personen vor, die Landeshauptstadt Düsseldorf acht Beschäftigte. Am Amtsgericht in der Nachbarstadt Neuss - mit der Spitzenwartezeit von 3,5 Monaten - sind zwei Beschäftigte zuständig.