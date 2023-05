In Wohngebiet eingefangen Hier sind zwei Kühe auf Vatertagstour durch Kalkar unterwegs

In Kalkar hat es an Christi Himmelfahrt einen eher ungewöhnlichen Anblick gegeben: Zwei Rinder hatten hier offenbar entschieden, auf Vatertagstour zu gehen. Augenzeugen berichteten jedenfalls, dass Anwohner auf die Tiere in einem Wohngebiet aufmerksam wurden. Sie schafften es, die Tiere in einer Hauseinfahrt zu sichern – nicht, dass es wegen des tierischen Ausflugs noch zu Unfällen kommt.