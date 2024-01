Acht Tipps für drinnen und draußen Hier können Kinder im Kreis Kleve Geburtstag feiern

In Kleve kann geklettert werden, und zwar ohne Seil und Gurt. Für den Fall des Falles liegt auf dem Hallenboden eine Schaumstoffmatte, die alle Restrisiken des Boulderns auf ein Minimum reduziert. Der Kindergeburtstag in der Halle dauert knapp zwei Stunden. Zunächst werden Aufwärmspiele gespielt, danach dürfen die Kinder erste Schritte an der Wand wagen. Trainer zeigen Tricks und geben Tipps. Es steht ein Geburtstagstisch mit Kuchen und Snacks bereit. Die Grundgebühr beträgt 59 Euro, hinzu kommen 14 Euro je Teilnehmer.