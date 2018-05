Kleverland : Hier ist was los am Vatertag

Foto: Pixabay

Kleverland Wer heute etwas unternehmen möchte, hat die Qual der Wahl: In Kleve und Goch, aber auch in den Dörfern wird einiges geboten. Unsere Übersicht enthält auch ein paar Tipps für den Fall, dass es regnet.

Wochenlang haben sich die Veranstalter vorbereitet, um möglichst vielen Gästen einen schönen Feiertag zu bescheren. Nach tagelangem Sonnenschein pur, sind die Wetteraussichten für den heutigen Vatertag an Christi Himmelfahrt zwar nicht mehr so rosig, aber es wäre doch schade, wenn alle Mühen umsonst gewesen wären. Deshalb hier ein Überblick für Ausflüge in der Region.

Deichfest Bimmen Alle zwei Jahre, am Himmelfahrtstag laden der Heimatverein und der Musikverein aus Bimmen zum Deichfest i die kleine Grenzortschaft am Rhein ein. Direkt an der niederländischen Grenze gelegen, lädt die Örtlichkeit zum Abstecher mit dem Fahrrad ein, denn durch die Niederung und entlang des Rheins führen wunderschöne Radwege zum Veranstaltungsort unmittelbar vor der Kirche. Das Deichfest fängt um 11 Uhr an. Für die im Pfarrheim eingerichtete Cafeteria werden selbst gebackene Kuchen angeboten. Im Kinderzelt werden die Kids von erfahrenen Betreuern beim Basteln, Malen und sonstigen Aktivitäten begleitet. Die Helfer in den Ausschankwagen sorgen dafür, dass man nicht lange auf sein Bier warten muss. Im Festzelt oder unter dem Fallschirm treffen sich immer bekannte Gesichter, so dass man nicht lange alleine bleibt. Vor der Musikbühne steht eine kleine Tanzfläche zur Verfügung. Vor dem Aufgang zum Deich soll eine große Hüpfburg für ausgelassene Stimmung sorgen, insbesondere bei den etwas älteren Kindern. Für die kleinen Besucher steht eigens eine kleine bewachte Hüpfburg bereit.

Feuerwehr-Biwak in Grieth Um 10.30 Uhr geht es wieder los, ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der Feuerwehrfeldküche und Leckeres vom Grill. Für die Unterhaltung der Kinder ist ebenso gesorgt wie für Tanzmusik. "Es gibt viele Wege die zu uns führen - zu Land und zu Wasser", sagt Vize-Löschgruppenführer Eric Thünnissen.

Vatertagsfest in Griethausen Zum bereits 24. Mal organisiert der Angelsportverein wieder das traditionelle Vatertagsfest am Deich. Im Schatten des Wahrzeichens von Griethausen, der alten Eisenbahnbrücke am Deich, findet die Party von 11 Uhr bis 19 Uhr statt. Zwischen frisch gezapften kühlen Getränken an zwei großen Bierwagen, ist auch feste "Nahrung" reichlich vorhanden. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es in diesem Jahr auch erstmalig eine Cocktailbar. Für die Fischliebhaber bieten die Angler wie schon in den letzten Jahren Fisch in mehreren Variationen an. Frisch vor Ort gibt es geräucherten Aal und Forellen, belegte Matjes- und Lachsbrötchen.

Vatertags-Grillen in Mehr Die Kneipe "Alte Schule" veranstaltet im Biergarten ein Vatertags-Grillen in Kranenburg-Mehr, Querweg 6. Es gibt einen Bierwagen und musikalische Begleitung. Los geht es ab 10 Uhr.

Gocher Lowland Games Traditionell veranstaltet die Prinzengarde der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort an Christi Himmelfahrt ihr Vatertags-Biwak mit den Gocher Lowland Games. Ab 11.11 Uhr erwartet alle Besucher auf der Frauenstraße ein buntes Programm für Groß und Klein. Für die jungen Gäste wird neben einer außergewöhnlichen Hüpfburg ebenfalls Kinderschminken angeboten. Auch die Spiele dürfen nicht fehlen. Bei den Gocher Lowland Games darf sich jeder Interessierte mit einer Mannschaft anmelden. Eine Mannschaft sollte aus fünf Mitgliedern bestehen und etwa anderthalb Stunden Zeit mitbringen. Zwischen 12.33 und 14.11 Uhr sind dann vier Disziplinen zu meistern, in denen Kraft und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen ist. Ob Eier-Weitwurf, Bierkrug-Exen oder Apfel-Tauchen - für Jeden ist etwas Passendes dabei. Und den Siegern winkt natürlich ein angemessener Preis.

Krühan Uedem Die Gaststätte öffnet am Vatertag wieder ihre Pforten. Im großen Biergarten feiern traditionell Hunderte Gäste, ein DJ sorgt für die Musik.



Offene Gartenpforte Wer sich weniger für Gegrilltes, Bier vom Fass und Remmidemmi interessiert, der kann im Rahmen der Aktion Offene Gartenpforte diverse Gärten besichtigen. Im GartenAtelier Peters in Asperden verbinden Sichtachsen die Gartenräume. Die Adresse: Maasstraße 12, Goch-Asperden.

Der Bruchergarten in Uedemerbruch ist ein idyllisch gelegener Landgarten rund um ein ehemaliges kleinbäuerliches Anwesen. Adresse: Marienbaumer Straße 5.

Der Garten der Familie Deckers befindet sich in Keeken. Beeindruckend ist der Vorgarten des Wohnhauses. Ein Wirtschafts- und Blumengarten mit einer großen Teichanlage befindet sich hinter dem Haus. Die Adresse: Kranichweg 2.

Im Garten Soeterbroek in Kalkar gibt es drei Wasserbecken, und viele schattenspendende Bäume laden zum Verweilen ein. In allen Sitzecken kann man eine idyllische Privatsphäre genießen. Der blumenreiche Garten am Stadtrand bietet einen wunderschönen Blick über Felder auf den Waldrand. Die Adresse: Theodor-Franken-Straße 56.

Viller the Garden, in der Nähe der Viller Mühle, ist eine Hommage an die englischen Gartengestalterinnen, deren Stil auch das Bild der heutigen Landhausgärten beeinflusst hat. Besonderes Element dieses Gartens ist ein 35 Meter langes Beet. Die Adresse: Kapellenhofstraße 58, Goch-Viller.

Haus Koekkoek Falls es länger regnen sollte, möchten Ausflügler wohl lieber drinnen bleiben. Hier zwei Tipps: Neun Goldschmiedemeister aus dem Klever Land zeigen ihre Kunst im Haus Koekkoek (geöffnet 11 bis 17 Uhr): Von der Bürgermeisterkette bis zum Bauhaus-Armband, von filigranem Ohr-Schmuck bis zum Kulturpreis sind ausgesuchte Stücke zu sehen.

Museum Kurhaus "Wasser & Wein" heißt eine Ausstellung und präsentiert wichtige Neuerwerbungen des Museum Kurhaus (geöffnet 11 bis 17 Uhr). Benannt ist die Ausstellung nach einem Bild des Fotokünstlers Wolfgang Tillmans. Dessen großformatiges Foto von Wasser und Wein in Gläsern mit kurzem Stil füllt jetzt eine Wand im Friedrich-Wilhelm-Bad und bereichert die Fotografiesammlung.

