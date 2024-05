Saison hat begonnen Hier findet man die Erdbeer-Buden am Niederrhein

Kleve · Die Erdbeer-Buden am Niederrhein haben schon geöffnet, die Landwirtsfamilie Arntz aus Warbeyen rechnet mit einer guten Ernte – bis zu 200 Tonnen sollen es werden. Was die Erdbeeren in diesem Jahr kosten und wo sie verkauft werden.

06.05.2024 , 15:57 Uhr

Sie durchschreiten die arbeitsreichsten Wochen des Jahres: Die Warbeyener Erdbeerbauern Franz-Josef und Martina Arntz mit Sohn Felix, der den Betrieb in die Zukunft führen soll. Foto: Maarten Oversteegen