Schaulustige am Rheinufer Hier fährt das U-Boot durch den Kreis Kleve – „ein toller Anblick“

Dass in Emmerich so viele Menschen an der Promenade standen, beeindruckte auch das Team vom Museum, das an Land Werbematerial verteilten. „Am Nord-Ostsee-Kanal waren auch jede Menge Leute, die sich das U-Boot anschauen wollten“, erzählte Marius Schuhmacher. „Aber hier in Emmerich - das ist schon außergewöhnlich.“