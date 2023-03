Heynen Kartonagenfabrik Klever Unternehmen investiert in nachhaltige Zukunft

Auch die noch vielen freien Ausbildungsstellen in dem Betrieb wurden an diesem Nachmittag thematisiert. So sucht das Unternehmen aktuell noch Azubis als Industriekaufleute, Maschinen- und Anlagenführer, Packmitteltechnologen und Medientechnologen Druck. Dafür stellt das Unternehmen unter anderem Übernahmechancen in Aussicht. Auch werden laufend Produktionshelfer gesucht, die das geschulte Personal vor Ort unterstützen. „Es ist schön, dass wir so standorttreue und investitionsbereite Unternehmen im Kreis Kleve haben, die hier wachsen und einen großen Mehrwert für die Region schaffen“, sagte die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen.