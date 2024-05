Pläne vorgestellt Bekommt Kleve den Verkehrspavillon an der Herzogbrücke zurück?

Es ist das nördliche Entree der Fußgängerzone, ein Knotenpunkt zwischen Wallgrabenzone, Hochschule, Bahnhof und Rathaus. Und ein Ort mit viel Potential: der Platz an der Herzogbrücke in Kleve. Wie berichtet soll er umgestaltet werden, am Dienstag dürfen Bürger im Ratssaal im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung ihre Ideen einbringen. Im luftleeren Raum soll das aber nicht geschehen. Deswegen hat das Bedburg-Hauer Planungsbüro Geo3 einen ersten Vorschlag erarbeitet, wie der Platz weiterentwickelt werden könnte. Am Dienstagabend wurden die Entwürfe der Klever Politik im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt.