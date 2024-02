Herzinfarkt in Kranenburg „Zweimal war er weg“ – wie diese vier Männer ein Leben retteten

Jörg Merita (56) ist Hausmeister an der Kranenburger Christophorus-Grundschule und in der Grenzgemeinde kein Unbekannter. Wenn am Niederrhein der Charakter eines Menschen mit „da kannst du nichts gegen sagen“ beschrieben wird, heißt das übersetzt, er ist ein angenehmer, netter Typ. So ist es auch bei Merita.