Matinee in Moyland : Herbstmatinee auf Moyland mit dem Gaudi-Streichkwartett

Kleve In der Besetzung Marlene Hemmer (1. Violine), die für die etatmäßige 1. Violonistin eingesprungen war, Marjolein Canté (2. Violine), Florin Negreanu (Viola) und Sander van Berkel (Cello) wurde Streichermusik auf höchstem Niveau geboten.

Nicht ohne Grund waren die vier Streichervirtuosen des Gaudi-Streichkwartetts schon zum dritten Mal zu Gast bei den Matineen der Gemeinde Bedburg-Hau, zu der die neue Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann die Besucher im Zwirner Saal von Schloß Moyland begrüßte. In der Besetzung Marlene Hemmer (1. Violine), die für die etatmäßige 1. Violonistin eingesprungen war, Marjolein Canté (2. Violine), Florin Negreanu (Viola) und Sander van Berkel (Cello) wurde Streichermusik auf höchstem Niveau geboten. Am Beginn stand das Divertimento KV 138 von Mozart in F-Dur. Eine heitere „Unterhaltungsmusik“ im besten Sinne, die Mozart wie musikalische Visitenkarten im Anschluss an einen Italienaufenthalt im Jahre 1772 im Alter von 16 Jahren in Salzburg komponierte. Dabei führten in erster Linie die Violinen durch das Geschehen, während Viola und Cello die harmonische „Stütze“ bildeten. Eine musikalische Kostbarkeit Mozarts am Wendepunkt vom musikalischen Wunderkind zum anerkannten Komponisten. Als zweites Werk des Konzertes erklang das Streichquartett Nr. 2 in a-moll von Mendelssohn, das der Komponist im Alter von 18 Jahren schrieb. Ein Werk voller wechselnder Gefühle und harmonischer Finessen, glänzend vom Streicherquartett ausgeleuchtet, die nahe Verwandtschaft zu den späten Streichquartetten des großen Beethoven, die Mendelssohn aufmerksam studiert hatte, nie verleugnend. Nach der Pause stand das das Streichquartett F-Dur, opus 96, genannt das „Amerikanische“ von Antonin Dvorak auf dem Programm. Es entstand im Sommer 1893 im Urlaub des Komponisten, der als Direktor des New Yorker Konservatoriums in New York tätig war. In der Komposition spiegeln sich die Natureindrücke aus seinem Urlaub in Iowa sowie folkloristische Anklänge mit der charakteristischen Pentatonik und Tanzrhythmen wider. Das Gaudikwartett entfaltete mit großem technischem und musikalischen Können die reichen Klangfarben und die vielen melodischen Einfälle dieser abwechslungsreichen Komposition. Die Besucher dankten den vier Streichersolisten mit großem Beifall für ein hervorragendes Konzert. Als Zugabe gab es dann als rhythmisches „Feuerwerk“ den Libertango von Astor Piazolla. Dank an die Stadtwerke Kleve, vertreten durch Michael Knickrehm, die das Konzert ermöglicht hatten. Eine glänzende Herbstmatinee zum Abschluss der Konzertreihe 2019.