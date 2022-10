Wohin mit dem Laub : Herbstlaub auf Wertstoffhof in Kleve kostenpflichtig – in Goch aber kostenlos

Wohin mit dem Laub? Während die Entsorgung beim Wertstoffhof in Kleve kostet, bietet die Stadt Goch für ihre Bürger ein kostenfreies Angebot. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Kleverland Viele Hauseigentümer und Anlieger sind dafür verantwortlich, dass das Herbstlaub nicht zur rutschigen Gefahr wird. Aber wohin mit den Blättern? Neben der Biotonne ist auch der Wertstoffhof eine Möglichkeit – in Goch sogar kostenlos.

Herbstzeit ist Laubzeit. Sturm, Regen und tiefe Nachttemperaturen, eben das typische Herbstwetter, nehmen den Bäumen ihr sommerliches Gewand und sorgen damit für einige Arbeit in Gärten, Parks aber auch auf Straßen, Geh- und Radwegen. Dort hat die Verkehrssicherheit oberste Priorität, damit es nicht zu Rutschpartien oder Unfällen kommt. Hier sind oftmals auch die Bürger als Grundstückseigentümer oder Anlieger gefordert. Denn in vielen Fällen sind sie für die Reinigung und damit auch die Laubbeseitigung verantwortlich. Nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW obliegt die Reinigungspflicht für Geh- und Radwege zwar dem Grunde nach den Kommunen, allerdings nur insoweit, als sie nicht den Anliegern durch Satzung übertragen wurde.

Hiervon haben die meisten Kommunen Gebrauch gemacht. Der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, kurz Straßenreinigungssatzung, kann entnommen werden, für welche Straßen oder Gehwege sowie in welchem Umfang die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen wurde. . Sofern man verantwortlich ist, sollte auch im eigenen Interesse eine ordnungsgemäße Reinigung erfolgen. Anderenfalls könnte man durchaus für Unfälle, die auf eine mangelhafte Reinigung zurückzuführen sind, in Anspruch genommen werden. Oftmals ist bei Mietobjekten die Reinigungspflicht auf die Mieter übertragen worden.

Info Wie man richtig einen Kompost anlegt Recycling Die Kompostierung ist das älteste Recyclingverfahren der Welt. Wenn Sie beim Kompostieren einige einfache Regeln beachten, entstehen keine Geruchsbelästigungen und Sie erhalten einen guten Kompost. Kompostfibel Das Umweltbundesamt hat auf seiner Internetseite einen großen Ratgeber mit einfachen Tipps und Hinweisen veröffentlicht, darunter auch die 36 Seiten lange Kompostfibel. Kostenfrei abrufbar unter:

www.umweltbundesamt.de

In Kleve kann die Satzung im Internet unter www.kleve.de oder auch www.usk-kleve.de abgerufen werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, Informationen unmittelbar bei den USK zu erhalten. Doch, wohin mit all dem Laub? Zunächst kann es über die Biotonne entsorgt werden. Für Gartenbesitzer bietet sich auch eine Kompostierung an. Es besteht abschließend die Möglichkeit der Anlieferung zum Wertstoffhof Kleve der USK, dann allerdings gegen Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr. Keinesfalls darf das Laub von Geh- und Radwegen auf die Fahrbahn oder in den Rinnstein gekehrt werden. Es drohen Überschwemmungen für die angrenzenden Grundstücke durch verstopfte Straßenabläufe und erhöhte Unfallgefahr für Kraft- und Radfahrerinnen und Radfahrer. Zudem sind Kehrmaschinen nicht in der Lage größere Anhäufungen aufzunehmen. Übrigens: Reinigungspflichten beziehen sich immer auf Flächen. Dabei ist es ohne Belang, woher das Laub stammt: von Straßenbäumen oder privaten Bäumen.

Die Stadt Goch ermöglicht ihren Bürgern, kostenfrei Laub auf dem Betriebsgelände der Schönmackers Umweltdienste an der Siemensstraße abzugeben. Seit Montag und noch bis zum 26. November 2022 werden hierzu gekennzeichnete Container auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens aufgestellt. Es wird ausschließlich Laub angenommen. Es soll lose, also ohne Müllsäcke oder andere Verpackungen, in die bereitgestellten Container gegeben werden.

Verantwortlich für die Entsorgung des Herbstlaubes sind auch in Goch in der Regel die Hauseigentümer. Die Straßenreinigungssatzung der Stadt sieht vor, dass es auf Gehwegen und auf der Straße jeweils vor den eigenen Grundstücken zusammengekehrt und entfernt werden muss. Da die Laubmenge im Herbst oftmals das Fassungsvermögen der braunen Bio-Tonnen übersteigt bietet die Stadt Goch an, es direkt beim Entsorger abzuliefern.