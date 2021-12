Wunschzettel für die Klever Polizei : „Ich wünsche mir sehr, dass alle Einbrecher gefangen werden“

Kleve Der fünfjährige Henning aus Kleve wünscht sich, dass so viele Einbrecher wie möglich gefangen werden. Er liefert den Polizisten einen Tipp, die Beamten reagieren umgehend.

Von Leonie Miß

In der Weihnachtszeit schicken Kinder gerne ihre Wunschzettel an das Christkind oder an den Weihnachtsmann, in der Hoffnung auf ein neues Fahrrad oder ein Spielzeug. Dieses Jahr durfte sich aber auch die Polizei in Kleve über einen Wunschzettel freuen. Der Wunsch war ein besonderer: Es sollen alle Einbrecher gefangen werden. Das hat sich der fünfjährige Henning gewünscht. Schon im vergangenen Jahr hat sich der Junge mit dem Wunsch an das Christkind gewendet, dieses Jahr fragt er direkt bei den Verantwortlichen nach.

Den Brief hat die Polizei Kleve nun auf Facebook veröffentlicht. Henning lässt schreiben: „Ich wünsche mir sehr, dass alle Einbrecher gefangen werden und die Menschen keine Angst mehr haben.“

Eine Antwort kam schnell. Eine Kollegin, die an Schulen Präventionsarbeit leistet, habe dem Jungen in einem Brief geschrieben, welche Tipps und Tricks die Polizisten nutzen, um Einbrecher schnell zu stoppen, so Christina Pitz, Polizeioberkommissarin in Kleve. Auch auf dem sozialen Netzwerk schrieben sie: „Lieber Henning, wir geben unser Bestes, um Einbrechern das Handwerk zu legen und dir deinen Wunsch zu erfüllen.“

Nicht nur in der Weihnachtszeit bekommen die Beamten Briefe von Kindern, so Pitz. „Die Briefe kommen das ganze Jahr über. Die veröffentlichen wir dann auch gerne auf Facebook. Gerade die Briefe von Kindern sind immer sehr schön.“ Oft bekommen sie Post, wenn Kinder Polizisten in ihrer Uniform vor der Schule oder in ihrer Nachbarschaft sehen, dann seien sie so beeindruckt, dass sie sich mit einem selbst geschriebenen Brief an das Kommissariat wenden.

Auf die Frage, wie die Polizei denn am besten Einbrecher fangen würde, hat Henning auch direkt einen eigenen Vorschlag geliefert. Auf einem Bild, das er selbst gemalt hat, ist ein Polizeiauto zu sehen. Auf der Straße liegt ein Nagel, über den der Dieb fahren muss, „damit der Reifen platzt“, steht an der Zeichnung erklärt.