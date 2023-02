Politiker und Hochschule-Professor Helmut Prior ist gestorben – Trauer im Kreis Kleve

Promoviert hatte er in Verhaltensbiologie, an der Universität Bochum habilitierte er sich in Biologischer Psychologie. Sowohl in der Lehre und Forschung als auch in der Praxis habe er sich schnell einen guten Namen gemacht. „Wir haben ihn für seine menschliche Wärme, aber auch seine hohe Fachkunde sehr geschätzt“, ergänzt Professor Ralf Klapdor, der derselben Fakultät angehört.