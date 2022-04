Heißtluftballon startet Ende Juni : Der Kreis Kleve geht in die Luft

Ab Ende Juni soll der Ballon aufsteigen – wie er genau aussieht, wurde noch nicht verraten. Foto: dpa, jst cul

Kreis Kleve Ab Juni wirbt am Himmel ein Heißluftballon für das „Gründerland Kreis Kleve“ und den „Raum für Investitionen“. Bürger sind dazu aufgerufen, Namensvorschläge zu machen – und können eine der ersten Fahrten gewinnen.

Landrätin Silke Gorißen bezeichnet ihn schon als „echtes Sahnehäubchen“: Läuft alles nach Plan, wird Ende Juni erstmals ein Heißluftballon in den niederrheinischen Himmel steigen, der mit seinen Slogans Werbung für den Wirtschaftsraum Kreis Kleve machen soll. Genauer gesagt für den „Raum für Investitionen – Kreis Kleve“ auf der einen Seite und das „Gründerland Kreis Kleve“ auf der anderen, flankiert von den Logos der Kreis-Wirtschaftsförderung, der Sparkassen und Volksbanken.

In jedem Herbst, so schilderte Silke Gorißen als Vorsitzende von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Kreis-WfG bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Ballons, tausche man sich darüber aus, welche Aktionen man gemeinsam angehen wolle. Mal waren es Gründerseminare, mal Veranstaltungen zur Unternehmensnachfolge, mal eine Reihe von Unternehmerabenden zum Thema „Bauen“. Vor dem Hintergrund, dass man wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten das Veranstaltungsprogramm der Kreis-WfG hat deutlich reduzieren müssen, lieferte Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers dann den Vorschlag der Werbeslogans auf einem Heißluftballon. Das habe schnell Anklang gefunden, sagt Gorißen.

Auf ein Design hat man sich bereits geeinigt, der Ballon wird am Himmel die WfG-Farben Gelb und Grün tragen. Wie genau der „Eyecatcher am Himmel“, der sich zur Zeit noch in der Produktion befindet, aussieht – das soll zu einem späteren Zeitpunkt gelüftet werden. Und auch wenn die Optik schon feststeht, so fehlt dem Heißluftballon noch etwas Entscheidendes: der passende Name. Bürger sind dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen. „Gerne erwarten wir kreative Vorschläge, damit es schon bald zu einer angemessenen Ballon-Segnung kommen kann“, sagt die Landrätin. Zuschriften sollen bis zum 10. Mai 2022 an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve unter info@wfg-kreis-kleve.de gerichtet werden. Als Juroren werden neben Hans-Josef Kuypers als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve die sechs Vorstände der Sparkassen und Volksbanken unter Federführung von Landrätin Silke Gorißen fungieren. Dem Gewinner winkt die Mitfahr-Gelegenheit im Rahmen der ersten Ballon-Starts.

Michael Krämer, Hans-Josef Kuypers, Holger Zitter, Thomas Müller, Silke Gorißen, Wilfried Röth, Johannes Janhsen, Frank Ruffing, Markus Kirschbaum und Norbert Wilder (von links) bei der Vorstellung des Ballons. Foto: Kreis-WfG

Betrieben wird der Heißluftballon von dem erfahrenen Piloten Michael Krämer aus Xanten, der bereits drei weitere Ballons besitzt. Wie lange er am Himmel zu sehen ist, hängt immer auch davon ab, wie oft er zum Einsatz kommt. In Durchschnitt aber halten Ballons etwa acht Jahre. An der Finanzierung beteiligen sich alle fördernde Kreditinstitute, die Mitgesellschafter der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve sind. Kurzum: Alle Sparkassen und Volksbanken, die im Kreisgebiet tätig sind. Johannes Janhsen, Vorstand der Volksbank an der Niers, sprach von einem „von weit her erkennbare Zeichen der Kooperation. Wir alle begleiten die Arbeit der Kreis-Wirtschaftsförderung bereits seit vielen Jahren.“ Die regionale Wirtschaft zu unterstützen und zu fördern, sei schließlich im gemeinsamen Sinne. „Am Ende profitieren wir alle davon“, sagte Janhsen. Mit dem Ballon könne man ein schönes Signal in die Region senden.

„Das macht die Idee ja so so charmant“, sagte Wilfried Röth von der Sparkasse Rhein-Maas. „Schon Kinder blicken staunend nach oben, wenn sie einen Heißluftballon entdecken. Und es ist auch einfach ein tolles Bild, wenn ein Ballon im Abendlicht am Himmel des Niederrheins fährt.“