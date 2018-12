Qualburg : Gnadenhochzeit heute in Qualburg

Marie und Christfried Falk feiern heute in Qualburg. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade

Bedburg-Hau-Qualburg Christfried und Marie Falk gaben sich am Silvestertag vor genau 70 Jahren das Ja-Wort.

(RP) Das überaus seltene Fest der Gnadenhochzeit wird heute in der Bedburg-Hauer Ortschaft Qualburg gefeiert. Auf den Tag genau 70 Jahre ist es inzwischen her, dass sich Christfried und Marie Falk (geb. Hinz) das Ja- Wort am Silvestertag des Jahres 1948 gaben.

Kennen und lieben lernten sich die beiden Norddeutschen vor über 70 Jahren in Hamburg-Moorburg. Christfried Falk, der übrigens am 22. Dezember seinen 93. Geburtstag gefeiert hat, war seinerzeit im Juni des Jahres 1946 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden. In Hamburg-Moorburg fand er Arbeit auf dem benachbarten Hof, der damals der Tante von Marie (sie ist Jahrgang 1929) gehörte.

Das heutige Jubelpaar verliebte sich und später zogen bei beiden dann gemeinsam nach Wesselburen (ebenfalls in Norddeutschland gelegen).

Am 31.12.1948, also am Silvestertag, würde dann geheiratet. Drei gemeinsame Kinder machten im Laufe der nächsten Jahre ihr Glück und natürlich ihre Familie komplett.

Im Jahr 1967, also vor schon 51 Jahren, zogen die beiden mit ihren Kindern von Norddeutschland an den unteren Niederrhein in ein Eigenheim nach Qualburg in der Gemeinde Bedburg-Hau.

Langeweile haben Marie und Christfried Falk auch im Ruhestand nicht. Mittlerweile sieben Enkelkinder und acht Urenkelkinder halten ihren Alltag lebendig. Das Hobby der beiden Jubilare ist ihr Garten. Sie erfreuen sich, wenn es grünt und blüht. Christfried ist stolz auf seine Gemüse-und Kartoffelernte.