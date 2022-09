Nosferatu, Wolfsspinne und Co. : Diese Spinnen krabbeln jetzt wieder in die Häuser

Foto: DPA 9 Bilder Diese Spinnen sind bei uns heimisch

Kreis Kleve Die Hauswinkelspinne, die Gartenkreuzspinne oder der Weberknecht – die heimischen Spinnen suchen dieser Tage wieder verstärkt den Weg in warme Häuser. Doch auch Exoten wie die Nosferatu-Spinne fühlen sich am Niederrhein zusehends wohl. Was krabbelt denn da?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Temperaturen sinken dieser Tage, die Luftfeuchtigkeit steigt. So zieht es Spinnen wieder in warme Häuser. Im Herbst laufen die Staubsauer vielerorts auf Hochtouren, um die ungeladenen Gäste auf acht Beinen verschwinden zu lassen. Doch welche Spinnen sind bei uns heimisch – und kommen künftig weitere exotische Arten wie die Nosferatu-Spinne?

„Dass wir neue Spinnenarten bei uns kennenlernen, ist eine direkte Folge des Klimawandels. Die steigenden Temperaturen sorgen in den vergangenen Jahren dafür, dass sich mehr exotische Arten hier heimisch fühlen“, sagt Martin Polotzek, Leiter des Tiergartens Kleve. Dass die Nosferatu-Spinne nun immer häufiger in Deutschland gesichtet wird, sei für den Veterinärmediziner daher nicht weiter verwunderlich. „Die Winter sind mittlerweile so mild, dass die Nosferatu-Spinne hier leben kann“, so der Klever Tiergarten-Chef.

Allerdings freut sich Martin Polotzek nicht unbedingt über neue Tierarten in der Region. „Jede neue Art, die ihren Weg in ein intaktes Ökosystem findet, verändert es nachhaltig. Meistens kommen die Tiere in Obstkisten oder auf dem Schiff abrupt nach Europa. Sie haben sich nicht im Laufe der Evolution hier eingenistet. Und das ist problematisch für heimische Arten“, sagt Martin Polotzek.