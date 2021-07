Jubiläum : Von der Selbsthilfe zur Verschönerung: 75 Jahre Heimatverein Nütterden

NÜTTERDEN Der Heimat- und Verschönerungsverein Nütterden musste die Feier zum 75. Geburtstag wegen Corona verschieben. Das 100 Seiten starke Jubiläumsheft wurde aber erstellt und liegt vor.

100 Seiten hat es, durchgehend farbig mit zahlreichen Fotos aus der wechselvollen Geschichte. Der Leser findet darin viel Wissenswertes und Erstaunliches, zum Beispiel einen Auszug aus dem Kassenbuch von 1949, in dem in Schönschrift Einnahmen und Ausgaben genauestens festgehalten wurden. Zahlreiche Fotos, Zeitungsartikel und Berichte erzählen von einer lebendigen Vereinstätigkeit. Viel Arbeit sei es gewesen, das alles zusammenzutragen, besonders in einer Zeit, in der man sich nicht gemeinsam an einen Tisch setzen konnte. „Aber wir haben unsere Kräfte gebündelt, haben den Umgang mit Zoom-Konferenzen gelernt und sind neue Wege gegangen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Franken. Der Blick zurück zeigt, dass in der Not kurz nach dem Krieg, sehr schnell viele Menschen einander halfen. „Über 200 Mitglieder hatte der Verein am Anfang, dann verlor sich der Nachkriegszweck nach und nach, die Mitgliederzahlen gingen zurück“, so Schindler-Böhmer. Die Nutzgärten wandelten sich in Freizeitgärten mit viel Blumenschmuck, der Verein nannte sich bald „Gartenbau- und Verschönerungsverein“, 1977 schließlich „Heimat- und Verschönerungsverein“.