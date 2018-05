Kleve-Donebrüggen : Heimatverein fährt nach Schweden

Kleve-Donebrüggen Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen bietet in der Zeit vom 4. bis zum 11. August eine achttägige Studienfahrt nach Schweden an. Zu dieser Studienreise sind auch Nichtmitglieder des Vereins willkommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Hin- und Rückfahrt finden dabei Zwischen-Übernachtungen statt. Am 5. August erreicht die Gruppe das erste Ziel, die Stadt Olofström an der schwedischen Südküste. Während des Aufenthalts in Olofström ist eine Schifffahrt durch den Schärengarten der schwedischen Südsee vor Karlsham geplant, weiterhin ein Ausflug nach Karlskrona mit Stadtführung.

Nach den beiden Übernachtungen in Olofström geht es weiter nach Linköping. Auf dem Weg dorthin werden die bekannte Glashütte "Kosta & Boda" und der Elchpark Grönasens besichtigt. In Linköping folgen dann drei Übernachtungen. Von dort aus erfolgt ein Ausflug nach Stockholm, mit Stadtführung. Die Gruppe sieht das Königliche Schloss, den Dom, die Altstadt und das Stadshuset. Danach Freizeit in Stockholm.

Am sechsten Tag fährt die Gruppe nach Berg und unternimmt eine 3,5-stündige Bootsfahrt auf dem Göta Kanal nach Borensberg. Der Göta Kanal ist die Verbindung zwischen Nord- und Ostsee und noch heute das größte und mächtigste Bauwerk Schwedens.



zurück

weiter

Nach der Rückkehr erfolgt in Linköping eine Stadtführung mit Besuch des dortigen Freilichtmuseums. Entweder auf der Hin- oder auf der Rückfahrt wird auch die imposante Øresund-Brücke befahren. Der Reisepreis auf Basis von Halbpension im halben Doppelzimmer kostet etwa 850 Euro, je nach Anzahl der Mitfahrer. Um die Fahrt durchführen zu können, sind mindestens 25 Reiseteilnehmer erforderlich.

Anmeldungen an den Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen, Manfred de Haan, Kranenburgerstr. 34 in Kleve, unter der Telefonnummer 02821 18409 oder per E-Mail unter: hvv-donsbrueggen@web.de

(RP)