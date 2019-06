Düffelward : Maria Derksen bleibt Vorsitzende

kleve-düffelward (RP) Der Heimatverein Düffelward versammelte sich zur Jahreshauptversammlung. Nach dem Jahresbericht und dem Kassenbericht folgte die Neuwahl des Vorstandes. Maria Derksen wurde als 1. Vorsitzende einstimmig wiedergewählt.

In den anschließenden Wahlgängen folgte die Versammlung den Vorschlägen des Vorstandes. So gehören dem neuen Vorstand an: Elisabeth Kohlleppel (stellvertretende Vorsitzende), Sebastian Twardowski (Geschäftsführer), Petra Bos (Kassiererin) und Agnes Asdonk (Schriftführerin). Alle Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Nach den Wahlen stellte die Vorsitzende die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2019 vor. Für Mitglieder und Interessierte ein bunt gemischtes und abwechslungsreiches Programm.