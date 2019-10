Donsbrüggen : Historisches Ereignis im Kreis: Zwei Dörfer vorne

Kreisverband Kleve für Heimatpflege feierte sein Jahresabschlussfest mit Siegerehrungen in Donsbrüggen.

Unter dem Punkt „verbandseigene Gartenwettbewerbe“ berichteten die Vorsitzenden Franz Hendricks und Margot Dassel über ein erfolgreiches Jahr 2019 und sprachen gleichzeitig einige Verbesserungen für das nächste Jahr an. Josef Jörissen informierte anschließend über die bundesweite Aktion „Tag der offenen Gartentür“, die 2020 am 28. Juni durchgeführt wird. Als Grundtenor ist feststellbar, dass sowohl die Teilnehmerzahl wie auch die Qualität der teilnehmenden Gärten wachsen. In Zusammenarbeit mit der AG „Offene Gärten Kleverland“ werden die Teilnehmergärten bereits auf der Touristikmesse in Kalkar Anfang des Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt.