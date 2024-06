Heimatliebe „Die Menschen sind stolz auf den Niederrhein“

So blicken Freizeitbesucher auf den Niederrhein. Aber wie sieht es in der Wirtschaft aus? Von Kranenburg im Nordwesten bis Rheurdt im Südosten erstreckt sich der Kreis Kleve. 319.000 Einwohner leben in den 16 Städten und Gemeinden auf einer Fläche von insgesamt 1232 Quadratkilometern. Vor genau 100 Jahren eröffnete die IHK eine Zweigstelle in Kleve. Im Jubiläumsjahr befindet sich die Region auf Wachstumskurs.