Verein feiert 50-Jähriges In der Düffel sind Grenzen zweitrangig

Für Historiker, die in Jahrhunderten oder gar in Jahrtausenden denken, sind 50 Jahre eine Kleinigkeit. Doch wenn ein Verein sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist das für die Beteiligten schon etwas Besonderes, da man viele der ehemaligen und aktuell Aktiven noch persönlich kennt. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass sich über 120 Interessierte im Schützengebäude von Millingen am Rhein (NL) eingefunden hatten, um dieses goldene Jubiläum vom „Heemkundekring De Duffelt“ zu feiern.