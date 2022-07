Clemens Drissen : Heimatchor Qualburg feiert seinen Leiter

Clemens Drissen ist Chorleiter in Qualburg. Foto: Heimatchor Qualburg

Bedburg-Hau Normalerweise wäre Clemens Drissen schon im vergangenen Jahr zum zehnjährigen Chorleiterjubiläum beim Heimatchor Qualburg geehrt worden. Das holten die Mitglieder nun nach.

Doch eigentlich ist er schon viel länger im Amt: Drissen leitete bereits 2005 den damaligen Qualburger Kirchenchor, aus dem 2011 der Heimatchor Qualburg hervorging. So kommen weit über 17 Jahre zusammen, in denen er in Qualburg den musikalischen Ton angibt.

Im Heimatchor war er von Anfang an Gründungs-Chorleiter, half dem jungen Chor auf die Sprünge als es darum ging, eine „gemeinsame Vision“ zu entwickeln, gab stets kreative Impulse auf künstlerisch hohem Niveau, schrieb Noten, wirkte in der Vorstandsarbeit mit und zeigte sich als verlässlicher Berater bei der Notenauswahl. Aktuell werden Weihnachtslieder für das bevorstehende Adventskonzert sowie das Lied „The Wellermann“ einstudiert.

Man bedankte sich für hunderte Probeabende, mit oder ohne vorherigem Tanz, für Ständchen bei Geburtstagen oder Goldhochzeiten, musikalische Begleitungen bei Messen oder Beerdigungen, freudebringende Corona-Fensterkonzerte in Alten- und Behinderteneinrichtungen, kleine und große Konzerte – vom Hallenbadfest, Holunderblütenfest, Maifest, Abendkonzerte im „offenen Garten“ bis hin zu den heimeligen Adventskonzerten „Qualburg im Advent“, die in jedem Jahr am 4. Advent stattfinden und dem noch bevorstehenden Kaffeekonzert im September.