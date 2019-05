Heimatverein Nütterden : Vorbereitungen für das 75. Vereinsjubiläum starten

Kranenburg-Nütterden Der Heimatverein zählt mittlerweile 181 Mitglieder. 2021 wird der Verein 75 Jahre alt.

Der Heimatverein und Verschönerungsverein Nütterden (HVV) blickt positiv in die Zukunft. Die Mitgliederzahl ist auf 181 gestiegen, die finanzielle Situation stabil und zukünftig stehen wieder besondere Projekte an. Mehr als 30 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung in den Gasthof „Zu den Forellenteichen“ gekommen. Die 1. Vorsitzende Margarete Schindler-Böhmer berichtete über die Vorstandsarbeit. Bei den Vereinsaktivitäten hervorzuheben ist der Jahresausflug zum Baldeneysee . Die Schiffstour mit Besuch der Villa Hügel kam sehr gut an