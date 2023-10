Auftritt in Kleve Dino-Band gibt Heavy-Metal-Konzert für Kinder

Neben Frontmann Mr. Heavysaurus, unter dessen Kostüm der Profi-Rocker Michael Voss steht, gehören drei weitere Dinos und ein Drache zur Besetzung: Triceratops-Mädchen Milli Pilli an den Keyboards, Apatosaurus Komppi Momppi am Schlagzeug, Stegosaurus Muffi Puffi am Bass – und der sensible Drache Riffi Raffi spielt die Gitarre. Sie alle werden am 3. November ab 17.30 Uhr in der Klever Stadthalle auf der Bühne stehen, und zwar im Rahmen ihrer „Kaugummi ist mega!“-Tour. Über 100 Shows hat die Band in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits absolviert, und auch für den Auftritt in Kleve versprechen sie ein musikalisches Dino-Spektakel für die ganze Familie.