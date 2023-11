Metal-Band für Kinder „Die Frisur ist nach der Show im Eimer“

Interview | Kleve · Christof Leim ist Gitarrist von Heavysaurus, einer Metal-Band in Dino- und Drachenkostümen für Kinder und Familien. Im Interview erzählt „Riffi Raffi“, welche Musik die Band spielt und was die Besucher am Freitag beim Konzert in Kleve erwartet.

01.11.2023, 05:15 Uhr

Die Band Heavysaurus in Aktion. Links vorne im Bild: Gitarrist „Riffi Raffi“, der Drache unter den Dinosauriern. Unter dem Kostüm verbirgt sich Christof Leim. Foto: Jens Vetter

Von Jens Helmus

Die Band Heavysaurus tritt am Freitag in der Klever Stadthalle auf. Gitarrist Christof Leim wird dann als „Riffi Raffi“ im Drachen-Kostüm auf der Bühne stehen. Vorab erklärt er im Interview, was die Besucher erwartet.