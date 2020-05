Corona-Krise im Kreis Kleve : Haas erlässt Haushaltssperre

Kleve Corona: Wegen der drohenden Ausfälle kommen alle Ausgaben auf den Prüfstand.

(mgr) Kleves Kämmerer Willibrord Haas ist der Mann fürs Geld in Kleve. Als solcher hat er zwar gerade erst fast neun Millionen Euro in die Rücklage geschoben. Einen Grund, sich deshalb beruhigt zurückzulegen, sieht er darin aber nicht. Im Gegenteil: Angesichts der drohenden Einnahme-Ausfälle wegen der Corona-Krise stellt er alle Ausgaben auf den Prüfstand: Seit Mittwoch, 20. Mai, gilt eine Haushaltssperre. Haas’ Begründung: die zu erwartenden Folgen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundene Einbruch des Wirtschaftswachstums auch in Kleve. Es müsse mit erheblichen Einnahmeausfällen im städtischen Haushalt, insbesondere bei den Steuern, gerechnet werden, so Haas. Im städtischen Etat zeichne sich durch den Rückgang der Erträge und Mehraufwendungen ein Defizit von mehr als zehn Millionen Euro ab. „Diese können zwar durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Da sich aber abzeichnet, dass die Deckungslücke im städtischen Haushalt 2021 auf 20 Millionen Euro wachsen könnte, ist es jetzt notwendig, zu reagieren“, so Haas. Schließlich solle die Stadt Kleve auch zukünftig finanziell handlungsfähig bleibt.